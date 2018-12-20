2018-12-20T15:13:46+03:00
Спорт

УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места

В десяти матчах турнира казанцы уступили только один раз
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: БК УНИКС.Фото: БК УНИКС.
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В последнем матче первого группового этапа Кубка Европы казанский УНИКС на выезде встречался с немецким "Скайлайнерсом". Обе команды уже решили задачу выхода в следующий раунд, но для УНИКСа победа была делом принципа - надо было занимать первое место.

УНИКС сразу же взялся за дело. Уже в первой четверти казанцы оторвались в счете на семь очков. В дальнейше хозяева площадки пытались догнать татарстанцев, но тщетно. УНИКС довел дело до победы - 72:65.

Таким образом, казанцы, одержав 9 побед в 10 матчах, заняли первое место в группе. В следующем раунде УНИКСу предстоит сразиться с тремя соперниками - "Андоррой", хорватской "Цедевитой" и питерским "Зенитом".

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