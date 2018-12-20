Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города

20 Дек. 14:02 2018-12-20T14:02:56+03:00

Деньги будут выделены из бюджета Татарстана

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В четверг, 20 декабря, начался прием заявок от желающих разработать генеральный план Набережных Челнов. Соответствующий тендер был опубликован Исполкомом города на сайте госзакупок. Начальная стоимость лота - 23,1 миллиона рублей.

Исполнитель будет выявлен посредством аукциона 10 января 2019 года. На подготовку генплана ему выделят почти 4 года. Работа должна быть закончена в декабре 2022 года.

Согласно техническому заданию, будущий документ должен определить долгосрочную стратегию и этапы градостроительного планирования развития территории на базе комплексной оценки социально-экономического, природно-климатического, экологического состояния поселения и его ресурсного потенциала.

Деньги на разработку документа будут выделены из бюджета Татарстана.

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