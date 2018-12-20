2018-12-20T12:06:13+03:00
Спорт

"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"

Казанцы позволили сопернику сравнять счет на последней минуте матча, а в серии буллитов хоккеисты из Магнитогорска были точнее
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Казанский "Ак Барс" упустил возможность приблизиться к лидирующему на Востоке "Автомобилисту". В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подопечные Билялетдинова на своем льду уступили магнитогорскому "Металлургу".

Начиналось все для казанцев просто прекрасно. На 14 минуте Михеев открыл счет в матче, а уже спустя 13 секунд Азеведу удвоил преимущество своей команды. Во втором периоде Иван Верещагин сократил разрыв в счете, но Данис Зарипов сумел восстановить статус кво.

Третий же игровой отрезок прошел под диктовку гостей. Ииро Пакаринен в дебюте периода вновь сократил разрыв до минимума. В концовке же "Магнитка" сменила вратаря на шестого полевого игрока и это дало результат. Мэтт Эллисон сравнял счет.

Овертайм победителя не выявил. Все решалось в серии буллитов. Точнее оказались гости. В итоге 4:3 - победа "Металлурга".

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