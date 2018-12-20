2018-12-20T11:49:11+03:00
Общество

Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей

Они сейчас разводятся лишь в четырех районах республики
Олег ЛУГОВОЙ
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Она предназначена для спортивных состязаний.Она предназначена для спортивных состязаний.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Как сообщил на пресс-конференции зам главы Минсельхоза Татарстана Назип Хазипов, республика получила официальную регистрацию новой породы лошадей – татарской. По словам чиновника, оригинал документа будет получен 25 декабря этого года.

А также отметил, что эти лошади татарской породы предназначены для спортивных состязаний. При этом они могут находить корм под снегом и очень выносливые - за день могут пройти 100-120 километров.

В настоящее время татарскую породу разводят в четырех районах Татарстана -Лениногорском, Алькеевском, Тюлячинском и Сабинском. Их численность пока достигает около 300 голов.

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