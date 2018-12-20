В Татарстане установлен единый тариф на обращение с мусором на 2019 год

СЕГОДНЯ 11:38 2018-12-20T11:38:33+03:00

Ежемесячная плата граждан за указанные услуги будет начисляться исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для всех региональных операторов он составил 439,03 рубля за один кубометр

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В Госкомитете Татарстана по тарифам установили единый тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на 2019 год. Он действителен для всех региональных операторов.

Так, например, в Восточной зоне один из них на 2019 год заявили предельный тариф в размере 538,92 руб/куб метр (с учетом НДС), а другой в Западной зоне - 568,16 руб/куб метр (с учетом НДС).

Единый же тариф на обращение с ТКО в Татарстане устанавливается впервые. Он равен 439,03 руб/куб метр опять же с учетом НДС.

Речь идет о стоимости работы регоператора по транспортировке, вывозу, обработке, утилизации и захоронению.

- Ежемесячная плата граждан за указанные услуги будет начисляться исходя из нормативов накопления ТКО, - сообщают в Госкомитете Татарстана по тарифам. - По итогам 2019 года, единый тариф на следующий период регулирования будет рассчитываться исходя из подтвержденного факта понесенных расходов. Неиспользованные расходы будут изъяты из выручки региональных операторов.

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