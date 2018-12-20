В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина

20 Дек. 12:24 2018-12-20T12:24:53+03:00

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Трагический инцидент произошел минувшим вечером в Набережных Челнах. Примерно в 21:20 на территории ДЮСШ "Строитель" прямо в раздевалке нашли мертвым 57-лтнего мужчину. Его тело обнаружили между душевой кабиной и туалетом.

Как сообщают "Челнинские известия", погибший посещал занятия по общему оздоровлению. Все необходимые справки были у него на руках. Что стало причиной смерти мужчины пока не известно. Сейчас проводится медицинская экспертиза.

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