В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
Тело 57-летнего татарстанца нашли между душевой и туалетом
Причина смерти пока не известна.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Трагический инцидент произошел минувшим вечером в Набережных Челнах. Примерно в 21:20 на территории ДЮСШ "Строитель" прямо в раздевалке нашли мертвым 57-лтнего мужчину. Его тело обнаружили между душевой кабиной и туалетом.
Как сообщают "Челнинские известия", погибший посещал занятия по общему оздоровлению. Все необходимые справки были у него на руках. Что стало причиной смерти мужчины пока не известно. Сейчас проводится медицинская экспертиза.
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