За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега

20 Дек. 13:04 2018-12-20T13:04:25+03:00

К уборке города были привлечены 468 дорожных рабочих и 478 единиц специальной техники

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За последние сутки с улиц Казани было вывезено 3310 тонн снега. В этом процессе было задействовано 468 дорожных рабочих и 478 единиц специальной техники.

Помимо этого, было использовано 449 тонн противогололедных материалов: 94 тонны реагента и 355 тонн пескосоляной смеси.

По информации комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани 20 декабря, на уборку улиц выйдут 435 дорожных рабочих и 245 единиц специальной техники.

Вывоз снега будет осуществляться на участках улиц: 8 Марта, проспекта Амирхана, Баумана, Белинского, Беломорская, Большая Красная, Вагапова, Декабристов, Фатыха Карима, Лукина, Карла Маркса, Мартына Межлаука, Меридианная, Минская, Ноксинский спуск, Петербургская, Пионерская, Повстанческая, Попова, проспект Универсиады, проспект Победы, Сахарова, Сибгата Хакима, Танковая, Татарстан, Тихорецкая, Тэцевская, Фаткуллина, Чапаева, Чкалова, Ютазинская, проспекта Ямашева, и с БКК.