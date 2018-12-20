В Набережных Челнах открылись елочные базары: где можно купить?
В Набережных Челнах определили точки продажи главного новогоднего атрибута - елки. В общей сложности с Исполкомом города было подписано 20 соответствующий договоров. В четверг, 20 декабря, все елочные базары начали свою работу.
Известны и адреса мест, где горожане могут приобрести хвойную красавицу. Так, точки разместятся:
- Напротив рынка «Алан»;
- Напротив супермаркета «Эссен» на проспекте Яшлек;
- В районе дома №53/21а 1 по проспекту Московский;
- В районе торгового дома «Антарес» 1 по улице Усманова;
- Напротив почты в 30/05А по проспекту Вахитова;
- На территории за остановкой Пушкинская;
- Между проспектом Сююмбике и торговым центром «На Пушкинской»;
- На проспекте Сююмбике 51 (45/04);
- В районе торгового центра «Муравейник»;
- На проспекте Мира 65 (18/05);
- Рядом с торговым центром «Фонтан» со стороны ж/д 41/16;
- В 32 комплексе между магазином «Магнит» и «Челны-хлеб»;
- За торговым домом «Единство» в 62 комплексе.
Работают елочные базары с 8:00 до 20:00.
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