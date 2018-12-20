2018-12-20T11:24:09+03:00
Дом. Семья

В Набережных Челнах открылись елочные базары: где можно купить?

Большинство из них расположены возле торговых центров
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Набережных Челнах определили точки продажи главного новогоднего атрибута - елки. В общей сложности с Исполкомом города было подписано 20 соответствующий договоров. В четверг, 20 декабря, все елочные базары начали свою работу.

Известны и адреса мест, где горожане могут приобрести хвойную красавицу. Так, точки разместятся:

- Напротив рынка «Алан»;

- Напротив супермаркета «Эссен» на проспекте Яшлек;

- В районе дома №53/21а 1 по проспекту Московский;

- В районе торгового дома «Антарес» 1 по улице Усманова;

- Напротив почты в 30/05А по проспекту Вахитова;

- На территории за остановкой Пушкинская;

- Между проспектом Сююмбике и торговым центром «На Пушкинской»;

- На проспекте Сююмбике 51 (45/04);

- В районе торгового центра «Муравейник»;

- На проспекте Мира 65 (18/05);

- Рядом с торговым центром «Фонтан» со стороны ж/д 41/16;

- В 32 комплексе между магазином «Магнит» и «Челны-хлеб»;

- За торговым домом «Единство» в 62 комплексе.

Работают елочные базары с 8:00 до 20:00.

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