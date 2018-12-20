Многодетный отец из Татарстана осужден на 4 года лишения свободы за смертельное ДТП в Тобольске

СЕГОДНЯ 10:47 2018-12-20T10:49:30+03:00

По его вине погибло два человека, в том числе 8-летний ребенок

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В среду, 19 декабря, в Тобольске был осужден 43-летний житель Елабуги. Его признали виновным в ДТП, которое 31 августа текущего года унесло жизни двух человек.

Авария произошла на 250 км федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Водитель из Татарстана на цементовозе "КАМАЗ" не уступил дорогу автомобилю Infiniti, который по левой полосе двигался в попутном направлении. Чтобы избежать ДТП иномарка выехала на встречную полосу. Там она лоб в лоб столкнулась с грузовым самосвалом.

В результате аварии на месте погибли 43-летняя пассажирка Infiniti и 8-летний сын водителя. 12-летний сын погибшей получил тяжкие телесные повреждения, но выжил.

Суд приговорил мужчину к 4 года лишения свободы в колонии-поселении и к 2,6 годам лишения права управлять транспортными средствами. У мужчины в Елабуге остались 10 детей и жена.

Прокуратура Тюменской области отмечает, что свою вину житель Татарстана так и не признал, мер по возмещению вреда пострадавшим не предпринял.