В Татарстане мать, чей сын скончался в колонии, получит от УФСИН один миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:26 2018-12-20T10:28:32+03:00

Осужденный отказался выполнять некоторые из хозяйственных работ, за что был избит исполняющим обязанности начальника

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Жительница Набережных Челнов через суд добилась возмещения вреда, причиненного гибелью ее сына в одной из колоний Татарстана. Женщина получит от Управления Федеральной службы исполнения наказаний один миллион рублей.

Началось все с того, что в апреле 2010 года ее сын был осужден на два года лишения свободы за кражу и отправлен в исправительную колонию.

Там молодой человек, будучи инвалидом второй группы, отказался выполнять некоторые из хозяйственных работ. Тогда исполняющий обязанности начальника надел на осужденного наручники, завел в помещение для обыска и избил его с применением специальных средств.

Осужденный получил множественные телесные повреждения, которые и вызвали расстройство жизненно важных функций организма. Он был доставили в РКБ Татарстана с острой почечной и полиорганной недостаточностью, а на следующий день скончался.

- Решение в законную силу не вступило, у сторон есть месяц на обжалование этого решения, - сообщает пресс-служба городского суда Набережных Челнов.