2018-12-20T10:08:00+03:00
Общество

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильной изморози

Она чаще всего приводит к обрывам проводов электропередачи и связи, а иногда даже к поломкам соответствующих опор
Алина ГАБДУЛИНА
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Днем 20 декабря диаметр ее отложения может составить 50 миллиметров и болееДнем 20 декабря диаметр ее отложения может составить 50 миллиметров и более
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Пока жители Татарстана восхищенно фотографируют и выкладывают во все социальные сети изморозь, которая образовалась на улице, Гидрометцентр республики объявил о штормовом предупреждении.

- Днем 20 декабря местами по Татарстану ожидаются сильная изморозь диаметром отложения 50 и более миллиметров и сложное отложение диаметром 25 и более миллиметров, - сообщают синоптики.

МЧС по республике объясняет, что сложным отложением является такая ее форма, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений. Например, гололед и изморозь, или изморозь и мокрый снег.

Отметим, что такого рода отложение чаще всего приводят к обрывам проводов электропередачи и связи, а иногда даже к поломкам соответствующих опор.

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