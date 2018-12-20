В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильной изморози
Пока жители Татарстана восхищенно фотографируют и выкладывают во все социальные сети изморозь, которая образовалась на улице, Гидрометцентр республики объявил о штормовом предупреждении.
- Днем 20 декабря местами по Татарстану ожидаются сильная изморозь диаметром отложения 50 и более миллиметров и сложное отложение диаметром 25 и более миллиметров, - сообщают синоптики.
МЧС по республике объясняет, что сложным отложением является такая ее форма, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений. Например, гололед и изморозь, или изморозь и мокрый снег.
Отметим, что такого рода отложение чаще всего приводят к обрывам проводов электропередачи и связи, а иногда даже к поломкам соответствующих опор.