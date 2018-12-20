В Казани покажут мультфильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками»

СЕГОДНЯ 09:46 2018-12-20T09:46:59+03:00

Увидеть картину можно будет в кинотеатре "Каро Фильм"

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27 декабря в широкий прокат выходит мультфильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Картина до сих пор занимает первое место в рейтинге лучших анимационных фильмов по версии IMDb.

"Унесенные призраками" станут первой из 17 отреставрированных фильмов знаменитой японской студии, которые будут выпущены на российские экраны.

Известно, что мультфильм выйдет в двух версиях: на японском языке с русскими субтитрами и в новом дубляже. Одну из ролей в нем озвучила российская актриса Равшана Куркова. Она озвучит Рин - наставницу главной героини картины - Тихоро.

Образы всех героев мультфильма, по традициям Миядзаки, будут интересные, глубоко проработанные, сложные и простые одновременно.

В 2001 году фильм «Унесенные призраками» стал беспрецедентным хитом и заработал более 270 миллионов долларов США в мировом прокате. Картина о приключениях десятилетней девочки Тихиро завоевала премию «Оскар», «Золотого медведя» — главный приз Берлинского кинофестиваля, четыре премии «Энни» и еще более 50 наград по всему миру.