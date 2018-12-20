В Татарстане следователи добились сноса забора в Пригородном лесничестве

СЕГОДНЯ 08:40 2018-12-20T08:40:18+03:00

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Следственный комитет республики регулярно изучает материалы, публикуемые в средствах массовой информации. Во время такого мониторинга стало известно, что в Пригородном лесничестве в Лаишевском районе Татарстана появился забор.

Дело в том, что этот участок относится к особоохраняемой территории, и возведение заборов там незаконны. Во время изучения обстоятельств выяснилось, что в 2009 году Пригородное лесничество передало в аренду одному из дачных некоммерческих товариществ земельный участок в Матюшинском участковом лесничестве. Территорию площадью 2 га взяли в аренду сроком на 49 лет. В 2018 году руководство ДНК решило возвести на участке забор, не обращая внимание на незаконность данного шага.

- Сотрудниками следственного управления совместно с ГБУ РТ «Пригородное лесничество» и Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой приняты меры по сносу незаконно установленного забора, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Сейчас участок леса освобожден от забора.