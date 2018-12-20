2018-12-20T08:23:16+03:00
Происшествия

В Чувашии на трассе М7 "Москва-Уфа" закрыли для проезда тяжелых грузовиков два моста

Третий мост закрыт на трассе "Ульяновск-Цивильск"
Лика ИСАЕВА
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Большегрузы ограничены в передвижениях по мостам в ЧувашииБольшегрузы ограничены в передвижениях по мостам в ЧувашииФото: Из материалов пресс-службы
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На федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" и трассе местного значения А-151 "Ульяновск-Цивильск" вводится ограничение для проезда по трем мостам для большегрузов. Связано это с тем, что проведенные проверки показали, что у сооружений снижены показатели несущей способности.

Проезд ограничен на путепроводах:

— моста (правый) через реку Сура на км 582+300 трассы М-7 «Волга» в направлении Москва – Уфа, где проезд осуществляется по одной полосе с максимально разрешенной скоростью 30 км/ч;

— моста через реку Малый Цивиль (правый) на км 36+869 автодороги А-151 Цивильск – Ульяновск, где временно ограничена максимально разрешенная скорость до 80 км/ч;

— путепровода на 42-м км трассы А-151 Цивильск – Ульяновск.

Транспртным компаниям необходимо учитывать, что на первых объектах временно закрыто движение для автомобилей массой, превышающей 15 тонн, на последнем – для большегрузов массой более 25 тонн.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и соблюдать требования временных дорожных знаков.

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