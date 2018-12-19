СМИ: Сотрудницу казанского вуза подозревают в хищении 15 миллионов рублей под видом разработки парашютной системы безопасности

19 Дек. 18:11 2018-12-19T18:11:08+03:00

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Настоящий скандал может разразиться в системе образования Татарстана. Так, сотрудницу КНИТУ-КАИ подозревают в попытке украсть 15 миллионов рублей под видом разработки парашютной системы безопасности. Об этом сообщает «Татар-информ».

Так, 60-летнюю заведующую научно-исследовательской лабораторией подозревают в том, что она подделала техническую и финансовую документацию исследовательской и конструкторской работы по разработке парашютной системы спасения. Как итог, женщина пыталась похитить 15 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным источника, подозреваемую уже взяли под стражу.