2018-12-19T18:11:08+03:00
Общество

СМИ: Сотрудницу казанского вуза подозревают в хищении 15 миллионов рублей под видом разработки парашютной системы безопасности

По данному факту возбудили уголовное дело
Елизавета МАКАРОВА
Поделиться:
60-летнюю женщину взяли под стражу.60-летнюю женщину взяли под стражу.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Настоящий скандал может разразиться в системе образования Татарстана. Так, сотрудницу КНИТУ-КАИ подозревают в попытке украсть 15 миллионов рублей под видом разработки парашютной системы безопасности. Об этом сообщает «Татар-информ».

Так, 60-летнюю заведующую научно-исследовательской лабораторией подозревают в том, что она подделала техническую и финансовую документацию исследовательской и конструкторской работы по разработке парашютной системы спасения. Как итог, женщина пыталась похитить 15 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным источника, подозреваемую уже взяли под стражу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей