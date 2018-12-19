Бюджет Татарстана на 2018 года увеличен почти на 26 миллиардов рублей

19 Дек. 17:48 2018-12-19T17:48:22+03:00

Средства, которые останутся нереализованными на конец года, пойдут на покрытие дефицита бюджета Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Депутаты Госсовета Татарстана в ходе своей 44 сессии увеличили доходную часть бюджета республики до 272 миллиардов рублей. а расходную - до 281,4 миллиарда. Благодаря этому дефицит бюджета в регионе снизился на 5,5 миллиарда рублей и составил 9,4 миллиарда.

Известно, что увеличение регионального бюджета стало возможным благодаря приросту налога от нефтедобывающих компаний из-за изменения стоимости нефти и курса доллара. Непосредственно об этом заявил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

Средства, которые останутся нереализованными на конец года, пойдут на покрытие дефицита бюджета.

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