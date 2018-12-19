В Татарстане прогнозируют снег, туман и до 25 градусов мороза

19 Дек. 17:07 2018-12-19T17:07:08+03:00

Днем максимально столбик термометра поднимется до отметки в 11 градусов ниже нуля

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В Татарстане будет по-прежнему холодно. Так, в ближайшие сутки синоптики прогнозируют жителям республики и ее столицы туман, изморозь и небольшой снег. Предстоящей ночью в Казани ожидается юго-восточный слабый до умеренного ветер. Днем ветер стихнет.

Температура воздуха ночью составит от 15 до 17 градусов мороза, при прояснениях – до 21 градуса мороза. Днем будет чуть теплее - 12-14 градусов ниже нуля.

В целом по Татарстану температурные значения будут сопоставимыми с Казанью. Ночью прогнозируют среднюю температуру в 13-18 градусов мороза. Впрочем, при прояснениях температура может опуститься до 25 градусов ниже нуля. Днем -11-16 градусов мороза.