2018-12-19T17:07:08+03:00
Общество

В Татарстане прогнозируют снег, туман и до 25 градусов мороза

Днем максимально столбик термометра поднимется до отметки в 11 градусов ниже нуля
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
В Казани днем прогнозируют примерно 12-14 градусов ниже нуля.В Казани днем прогнозируют примерно 12-14 градусов ниже нуля.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В Татарстане будет по-прежнему холодно. Так, в ближайшие сутки синоптики прогнозируют жителям республики и ее столицы туман, изморозь и небольшой снег. Предстоящей ночью в Казани ожидается юго-восточный слабый до умеренного ветер. Днем ветер стихнет.

Температура воздуха ночью составит от 15 до 17 градусов мороза, при прояснениях – до 21 градуса мороза. Днем будет чуть теплее - 12-14 градусов ниже нуля.

В целом по Татарстану температурные значения будут сопоставимыми с Казанью. Ночью прогнозируют среднюю температуру в 13-18 градусов мороза. Впрочем, при прояснениях температура может опуститься до 25 градусов ниже нуля. Днем -11-16 градусов мороза.

Еще больше материалов по теме: «погода в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей