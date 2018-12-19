В Набережных Челнах из-за пожара в торговом центре эвакуировали 400 человек
Тревога в торгово-выставочном комплексе "Тулпар" на улице Московской в Набережных Челнах поднялась в среду, 19 декабря, в 13.44. Пожарные датчики уловили дым, и сработала сигнализация. Персонал ТВК немедленно эвакуировал всех посетителей - 300 человек, вышел на улицу сам, а это еще 100 человек. В этом торговом центре были задействованы для эвакуации людей все восемь выходов, имеющихся в здании.
На место приехали пожарные, которые быстро установили, что пожар начался на третьем этаже, в помещении "Салон штор" - загорелись шторы на площади 3х4 метра. Но огонь сумели погасить сотрудники ТВК "Тулпар" еще до приезда огнеборцев.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в МЧС Татарстана.