В Набережных Челнах из-за пожара в торговом центре эвакуировали 400 человек

19 Дек. 16:42 2018-12-19T16:42:28+03:00

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Тревога в торгово-выставочном комплексе "Тулпар" на улице Московской в Набережных Челнах поднялась в среду, 19 декабря, в 13.44. Пожарные датчики уловили дым, и сработала сигнализация. Персонал ТВК немедленно эвакуировал всех посетителей - 300 человек, вышел на улицу сам, а это еще 100 человек. В этом торговом центре были задействованы для эвакуации людей все восемь выходов, имеющихся в здании.

На место приехали пожарные, которые быстро установили, что пожар начался на третьем этаже, в помещении "Салон штор" - загорелись шторы на площади 3х4 метра. Но огонь сумели погасить сотрудники ТВК "Тулпар" еще до приезда огнеборцев.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в МЧС Татарстана.