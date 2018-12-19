В Казани стартует операция «Ель»

19 Дек. 18:48 2018-12-19T18:48:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Какой Новый год без елки? Действительно, практически во всех домах и квартирах накануне праздника устанавливают празднично украшенные деревья. Впрочем, далеко не все люди готовы ради дерева потратиться, купив живое дерево на базаре или искусственное в магазине. Некоторые идут в лес и вырубают деревья. Чтобы исключить подобное накануне Нового года в пригородном лесничестве Казани стартует межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Ель».

Ежегодно в предновогодний период за лесами республики начинается более пристальный контроль. В этом году патрулировать в лесах в пригородах Казани будут 4 мобильные группы, в состав которых войдут сотрудники лесничества и полиции. Операция «Ель» продлится до 31 декабря.

Отметим, что за незаконную вырубку дервьев предусмотрены штрафы от 3 до 300 тысяч рублей. Кроме того, придется возместить ущерб, нанесенный лесам, который зависит от породы срубленного дерева, места его произрастания и категории защитности лесов.