2018-12-19T18:48:35+03:00
Общество

В Казани стартует операция «Ель»

Людей, которые будут вырубать деревья в лесах ждут солидные штрафы
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
Изменить размер текста:

Какой Новый год без елки? Действительно, практически во всех домах и квартирах накануне праздника устанавливают празднично украшенные деревья. Впрочем, далеко не все люди готовы ради дерева потратиться, купив живое дерево на базаре или искусственное в магазине. Некоторые идут в лес и вырубают деревья. Чтобы исключить подобное накануне Нового года в пригородном лесничестве Казани стартует межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Ель».

Ежегодно в предновогодний период за лесами республики начинается более пристальный контроль. В этом году патрулировать в лесах в пригородах Казани будут 4 мобильные группы, в состав которых войдут сотрудники лесничества и полиции. Операция «Ель» продлится до 31 декабря.

Отметим, что за незаконную вырубку дервьев предусмотрены штрафы от 3 до 300 тысяч рублей. Кроме того, придется возместить ущерб, нанесенный лесам, который зависит от породы срубленного дерева, места его произрастания и категории защитности лесов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей