Глава ГИБДД по Татарстану поддержал идею Рустама Минниханова об отмене скидок на штрафы за наруШение ПДД
Глава ГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов поддержал инициативу президента республики Рустама Минниханова, который предложил отменить систему скидок на оплату штрафов за нарушение ПДД,
Во время своей пресс-конференции во вторник, 19 декабря, Габдурахманов заявил, что не считает эту норму необходимой для Татарстана. Свое решение он объяснил тем, что скидки вводились для повышения частоты оплата штрафов. Однако в республике этот показатель и раньше был на очень высоком уровне. Причиной тому, по мнению главы ГИБДД, была совместная работа инспекторов и судебных приставов.
После Габдурахманов добавил, что сейчас в Татарстане напротив стало увеличиваться число нарушений связанных со скоростным режимом. Связано это с тем, что с учетом скидки штраф за такое нарушение совсем небольшой и составляет порядка 250 рублей.
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