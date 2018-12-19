2018-12-19T16:32:18+03:00
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Глава ГИБДД по Татарстану поддержал идею Рустама Минниханова об отмене скидок на штрафы за наруШение ПДД

Ленар Габурахманов считает, что в республике и до введения данной системы все было хорошо
Алина ГАБДУЛИНА
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После введения этой системы в Татарстане напротив стало увеличиваться число нарушений связанных со скоростным режимомПосле введения этой системы в Татарстане напротив стало увеличиваться число нарушений связанных со скоростным режимомФото: Евгения ГУСЕВА
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Глава ГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов поддержал инициативу президента республики Рустама Минниханова, который предложил отменить систему скидок на оплату штрафов за нарушение ПДД,

Во время своей пресс-конференции во вторник, 19 декабря, Габдурахманов заявил, что не считает эту норму необходимой для Татарстана. Свое решение он объяснил тем, что скидки вводились для повышения частоты оплата штрафов. Однако в республике этот показатель и раньше был на очень высоком уровне. Причиной тому, по мнению главы ГИБДД, была совместная работа инспекторов и судебных приставов.

После Габдурахманов добавил, что сейчас в Татарстане напротив стало увеличиваться число нарушений связанных со скоростным режимом. Связано это с тем, что с учетом скидки штраф за такое нарушение совсем небольшой и составляет порядка 250 рублей.

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