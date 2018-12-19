Депутаты отказались смягчать условия платной парковки в Казани

19 Дек. 15:55 2018-12-19T15:55:58+03:00

В частности, они отклонили поправку о введении постоплаты соответствующих услуг

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В среду, 18 декабря, во время 44 сессии Госсовета Татарстана депутаты отказались смягчать правила платной парковки. В частности, они отклонили поправку о введении постоплаты соответствующих услуг.

Помимо этого, депутаты не согласились с предложением своего коллеги Артема Прокофьева сделать все платные парковки бесплатными в будние дни с 19.00 до 7.00. Поэтому в дальнейшем продолжат действовать существующие правила и парковки будут бесплатны по выходным дням и будням с 21.00 до 7.00.

В целом, за отклонение данных поправок проголосовало 82 человека, против - 4, а воздержались - 3.

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