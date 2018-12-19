2018-12-19T15:41:09+03:00
Политика

Депутаты Татарстана "прогуливают" сессии Госсовета и не хотят выступать на заседаниях

Из десяти встреч некоторые из них умудрились пропустить девять
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: госсовет ТатарстанаФото: госсовет Татарстана
Изменить размер текста:

В среду, 19 декабря, в Казани состоялось 44 заседание Госсовета Татарстана. На нем председатель Госсовета Фарид Мухаметшин коснулся темы депутатов -"прогульщиков". Как оказалось - таких немало.

Мухаметшин посетовал на то, что из 10 последних заседаний некоторые его коллеги смогли пропустить пять, семь, а то и девять встреч. После он отметил, что понимает, почему так поступают Равиль Зигнашин и Роберт Мусин, но остальным оправдания он придумать не может.

Помимо этого, председатель Госсовета республики отметил и низкую активность депутатов в ходе заседаний. По его словам, многие просто не хотят выступать.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей