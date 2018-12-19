Депутаты Татарстана "прогуливают" сессии Госсовета и не хотят выступать на заседаниях

19 Дек. 15:41 2018-12-19T15:41:09+03:00

Из десяти встреч некоторые из них умудрились пропустить девять

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В среду, 19 декабря, в Казани состоялось 44 заседание Госсовета Татарстана. На нем председатель Госсовета Фарид Мухаметшин коснулся темы депутатов -"прогульщиков". Как оказалось - таких немало.

Мухаметшин посетовал на то, что из 10 последних заседаний некоторые его коллеги смогли пропустить пять, семь, а то и девять встреч. После он отметил, что понимает, почему так поступают Равиль Зигнашин и Роберт Мусин, но остальным оправдания он придумать не может.

Помимо этого, председатель Госсовета республики отметил и низкую активность депутатов в ходе заседаний. По его словам, многие просто не хотят выступать.

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