В Марий Эл во время возведения сруба мужчину насмерть придавило бревном

19 Дек. 16:14 2018-12-19T16:14:47+03:00

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Трагический случай произошел в дервне Уракш Советского района республики. Там 18 декабря в 15.55 в службу "112" позвонили очевидцы и рассказали, что во время возведения двухэтажного деревянного сруба одно из бревен упало на 43-летнего рабочего. Приехавшая на вызов фельдшер обнаружила, что мужчина находится в критическом состоянии и необходима эвакуация со второго этажа этого сруба.

Спасатели Марийского аварийно-спасательного отряда прибыли на место ЧП, но к этому времени пострадавший скончался. Они спустили его тело вниз.

В СУ СКР Марий Эл по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. К этому времени известно, что бригада рабочих возводила деревянный сруб. При подъеме бревна на уровень второго этажа мужчина поскользнулся, упал и был придавлен бревном. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе был ли заключен трудовой договор, проходил ли рабочий инструктаж.