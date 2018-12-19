2018-12-19T14:40:12+03:00
Общество

Из Казани запустят дополнительные автобусы в Набережные Челны и Пермь

Рейсы запланированы в последние дни 2018 года
Владимир КРУПСКИЙ
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Автобусы будут курсировать 29,30 и 31 декабря.Автобусы будут курсировать 29,30 и 31 декабря.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Накануне Нового года в Казани решили запустить дополнительные автобусные рейсы в Набережные Челны и Пермь. Они будут выполняться с автовокзала "Восточный".

Так, из Казани в татарстанский автоград автобус будет курсировать 29, 30 и 31 декабря. Автобусы будут отправляться каждые 2 часа. Время в пути 3 часа.

В Пермь организуют два дополнительных рейса - 30 декабря в 18.30 и 31 декабря в 8.00. Время в пути ориентировочно составит 12 часов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

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