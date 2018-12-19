Во время открытия главной елки в Казани пройдет музыкальный баттл Деда Мороза и Снегурочки

19 Дек. 15:23 2018-12-19T15:23:44+03:00

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Стала известна программа открытия главной елки Казани, которую уже установили, но еще не украсили у центра семьи "Казан". Торжественное мероприятие по запуску огней на зимней красавице состоится 27 декабря.

Празднование начнется в 18.00. Горожан в это время будут встречать ростовые куклы и символы чемпионата WorldSkills. После казанцев ждет необычный музыкальный баттл Деда Мороза и Снегурочки. Также в ходе праздника будут подведены итоги конкурса «Народный Дед Мороз».

В условии морозной погоды, в этот вечер перед всеми желающими распахнет свои двери и ледовый городок, установленный здесь же, у "Чаши".

Масштабное празднование открытия главной елки закончится праздничным салютом.

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