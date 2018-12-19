Набережных Челнах определили 3 официальных места для запуска фейерверков

19 Дек. 14:10 2018-12-19T14:10:52+03:00

Противопожарный режим в Татарстане начнет действовать уже 20 декабря Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Площадки уже обозначены специальным знаком "Место для запуска салютов" и оборудованы огнетушителями

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В Набережных Челнах фейерверк в новогодние праздники можно будет запустить в трех точках города.

Так официально разрешенными для этого дела будут площадка возле городского пляжа в Центральном районе, площадка за стадионом "Строитель" в Комсомольском районе и территория в парке культуры и отдыха "Победа" у места установки центральной елки.

Администрация города отмечает, что все вышеперечисленные места уже обозначены специальным знаком "Место для запуска салютов" и оборудованы огнетушителями.

Противопожарный режим в Татарстане начнет действовать уже 20 декабря.

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