2018-12-19T13:36:33+03:00
Дом. Семья

В Альметьевске открыли главную городскую елку

Торжественная церемония завершилось праздничным салютом
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Первая городская елка в Татарстане открылась в Альметьевске. Помимо елочки, территория парка украшена светящимися фигурами, появилась ротонда, украшенная гирляндами, горки, ледяные фигуры и фотолокации, где можно сделать красивые фотоснимки.

Горожан развлекали танцевальные коллективы города, Дед Мороз, Снегурочка и символ будущего года - забавная свинка. Эти персонажи и зажгли огни на главнйо городской елке.

Площадка освещается навесной конструкцией «Звездное небо». В новогоднем городке установлены домик для оленей, игровые площадки и горки для детей, «зеленый лабиринт» и арт-объекты конкурса «Моя лучшая профессия». Там же будет установлен один из ящиков «Почта Деда Мороза».

После официального открытия жителей ждут игровые программы. Ежедневно до 13 января с 10 утра до 9 вечера будут работать торговые павильоны.

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