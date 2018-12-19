В Татарстане поставили цель к 2030 году снизить количество смертей в ДТП до нуля

19 Дек. 13:12 2018-12-19T13:12:41+03:00

3а 11 месяцев 2018 года в Татарстане зарегистрировано 4222 ДТП, в которых погиб 341 человек и 5196 человек получили ранения. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В Татарстане снизилось количество аварий. Об этом сообщил главный госинспектор безопасности дорожного движения по республике Ленар Габдурахманов. По его словам, 3а 11 месяцев 2018 года в Татарстане зарегистрировано 4222 ДТП, в которых погиб 341 человек и 5196 человек получили ранения.

При этом, цели в республике ставят весьма серьезные. Так, одна из главных задач - снизить количество смертей в ДТП до нулевого значения.

- Этого можно добиться путем повышения уровня правосознания граждан. Необходимо выработать нетерпимость как к нарушениям, так и к самим нарушителям. Многие граждане уже сейчас помогают сотрудникам инспекции выявлять нарушителей. Так, в текущем году очевидцы прислали почти 1800 сообщений, благодаря которым удалось задержать большое количество нарушителей, в том числе 919 – в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал Габдурахманов.

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