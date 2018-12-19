В Казани подвыпивший таксист протаранил каменный мост и вылетел на трамвайные пути

19 Дек. 13:56 2018-12-19T13:56:46+03:00

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Прибывшие на место ДТП инспекторы посчитали, что водитель «Хенде» не справился с управлением и на большой скорости вылетел на трамвайные пути под мостом на улице Арбузова.

От удара у иномарки сработали подушки безопасности. Когда водитель вышел из транспортного средства, не мог стоять на ногах и связать нескольких слов. От медицинского освидетельствования сразу отказался.

Позже инспекторы обнаружили, что перед выездом на трамвайные пути, водитель залетел на бордюр и протаранил стену бетонного ограждения моста. Здесь же пробил колесо и оставил несколько деталей автомобиля. Вероятно, после этого автомобиль потерял управление.

В момент аварии пассажиров в машине не было, но мужчина получил травму головы и несколько рассечений. Медики доставили его в больницу, где у пострадавшего будут взяты необходимые анализы, на основе которых определят его физическое состояние на момент аварии.

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