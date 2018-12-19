В Татарстане автомобиль загорелся вместе с водителем

19 Дек. 17:24 2018-12-19T17:24:49+03:00

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Вечером 18 декабря напротив 39-го комплекса на проспекте Чулман в Набережных Челнах прямо во время движения загорелся автомобиль «Киа Соренто». Водитель 50-летний мужчина успел остановиться, но тут же начал терять сознание.

Очевидцы принялись тушит «легковушку». Водитель вышел из салона и сразу упал на дорогу, ударившись головой об асфальт. По предварительной версии ГУ МЧС РТ, причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Панель автомобиля начала дымиться, а за считанные минуты полностью выгорела.

Фото: ГУ МЧС РТ

К приезду спасателеий пожар удалось полностью потушить. Водитель доставлен в больницу с травмой головы и отравлением дымом.

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