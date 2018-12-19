В Набережных Челнах после аварии загорелся автомобиль

19 Дек. 12:40 2018-12-19T12:40:04+03:00

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Серьезное ДТП произошло минувшим вечером в Набережных Челнах. Около 17:00 на проспекте Чулман столкнулись два автомобиля. Один из них в резйльтате столкновения загорелся.

В аварии пострадал 50-летний водитель воспламенившегося автомобиля. По данным "Челнинских известий", мужчина вышел из машины самостоятельно, но тут же упал и ударился головой о землю. В результате его госпитализировали с травмой головы и отравлением угарным газом.

Огонь далось потушить. Автомобиль серьезно поврежден.

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