2018-12-19T14:54:40+03:00
Общество

Стадион "Строитель" в Набережных Челнах отремонтируют за 38 миллионов рублей

На нем появится VIP - трибуна
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На ремонт стадиона "Строитель" в Набережных Челнах из городского бюджета выделят порядка 38 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, 26,6 миллиона рублей пойдут на благоустройство территории, ремонт помещений стадиона и установку видеонаблюдения. Еще 3 миллиона уйдут на установку и облицовку VIP-трибуны. Помимо этого у стадиона обновят кровлю. Рабочие в общей сложности получат 4,4 миллиона рублей.

Известно, что ремонтные работы должны закончится не позднее конца марта 2019 года.

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