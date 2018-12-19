2018-12-19T12:56:44+03:00
Общество

Под Казанью пенсионер загорелся в собственной квартире

На истошные крики о помощи сразу прибежал его сын
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Пожилой мужчина, проживающий в квартире на улице Молодежная в селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района решил покурить в туалете. Но только он зажег спичку - огонь перекинулся на одежду.

В одночасье на мужчине вспыхнула синтетическая кофта. Когда он понял, что самостоятельно не может потушить себя, начал звать на помощь сына.

На момент возгорания в семь утра в квартире они находились вдвоем. Мужчина принялся тушить огонь на одежде отца, когда сделать этого не получилось, он сорвал с него одежду и начал тушить ногами.

На момент приезда медиков, 67-летний пенсионер получил ожоги лица, шеи, верхних конечностей, грудной клетки, живота и дыхательных путей.

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