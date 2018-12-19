В Казани женщина на "Форде" сбила ребенка на санках

19 Дек. 12:19 2018-12-19T12:19:30+03:00

ДТП произошло на пересечении улиц Айдарова и Лукина

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Утром 18 декабря на пересечении улиц Айдарова и Лукина женщина решила проскочить на карсный сигнал светофора. Именно в этот момент по пешеходному переходу мать везла на санках маленького ребенка.

При повороте направо 44-летняя водитель автомобиля «Форд Фьюжн» не увидела пешеходов и наехала прямо на санки с малышом. Металлические санки сильно пострадали. Удивительно, что ребенок, который вовремя слетел с них отделался ушибами и ссадинами.

Приехавшие медики подтвердили у него ушибы мягких тканей лобной области, носа и верхней губы.

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