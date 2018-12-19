Восемь жилых домов и детский сад в Казани оставят без воды

19 Дек. 11:51 2018-12-19T11:51:41+03:00

Воды не будет с 9 утра до 6 вечера. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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20 декабря в Казани временно отключат воду в некоторых домах Ново-Савиновского района. Это связано с подключением водопровода здания по улице Абсалямова в 57-м квартале к магистральным сетям водопровода.

С 9.00 до 18.00 подача воды будет прекращена по улицам Абсалямова, 23, 25, 27, 29 и Бондаренко, 16, 20а, 22, 24, 24а. В последнем из перечисленных зданий располагается 28-й детсад.

- Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступившим заявкам, - сообщили в пресс-службе МУП "Водоканал".

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