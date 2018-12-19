Жителям Казани предлагают последний раз в 2018 году сдать ненужные вещи

19 Дек. 11:45 2018-12-19T11:45:45+03:00

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23 декабря казанцы смогут сдать ненужные вещи, макулатуру и пластик на переработку в мобильный пункт приема вторсырья. Это будет последней возможностью реализовать подобные вещи. Дело в том, что из-за морозной погоды акции по сбору отходов перенесли в один из торговых центров города.

Активисты будут принимать макулатуру, пластиковые бутылки с маркировкой «1», «2», «4», контейнеры и другие изделия из пластика с маркировкой «5», мягкий пластик с маркировкой «2», «4», «5», «7», стекло, алюминиевые и жестяные банки, упаковки «Тетра пак», упаковки «Дой пак»; cd-диски и коробки от них, пластиковые карты, зубные щетки, втулки от кассовых лент, одежду, обувь, сумки, пластиковые игрушки на переработку, аккумуляторы от ноутбуков, мелкую нерабочую технику; капроновые колготки, сломанные велосипеды для проекта «Велодобро», пряжу, ткани, зонтики, шторки для ванн и джинсы для пошива экосумок, крышечки для акции «Волшебные Крышечки».

Прием вторсырья будет проходить в ТЦ по адресу проспект Победы, 141 с 15.00 до 20.00.