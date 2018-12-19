В Чебоксарах закрыли частный детсад из-за туалета

19 Дек. 11:06 2018-12-19T11:06:37+03:00

Последним замеченным нарушением стала не промаркированная в соответствии с росто-возрастными особенностями воспитанников мебель Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Помимо этого, там было выявлено еще 6 грубых нарушений

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Один из частных детский садов Чебоксар, расположенный на улице Асалмаса, ближайший месяц будет закрыт. При его проверке Роспотребнадзор Чувашии выявил там сразу 7 грубых нарушений.

Так, дети в возрасте от одного до трех лет из двух групп посещали один туалет, который был совмещен с умывальной зоной. Обеденный зал предназначался для кормления воспитанников двух групп. Помимо этого, в учреждении отсутствовали раздевалки.

Также проверка выявила, что кровати, на которых дети спали в тихий час, в остальное время устанавливались друг на друга. Для справки, норма – организация сна с использованием выдвижных или раскладных кроватей.

Ко всему прочему, зоны приготовления пищи не исключали встречные потоки сырья и готовой продукции. А постельное белье стиралось в подсобном помещении, где прием грязного и выдача чистого белья происходили через одну и ту же дверь.

Последним выявленным нарушением стала не промаркированная в соответствии с росто-возрастными особенностями воспитанников мебель.