2018-12-19T11:06:37+03:00
Общество

В Чебоксарах закрыли частный детсад из-за туалета

Помимо этого, там было выявлено еще 6 грубых нарушений
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Последним замеченным нарушением стала не промаркированная в соответствии с росто-возрастными особенностями воспитанников мебельПоследним замеченным нарушением стала не промаркированная в соответствии с росто-возрастными особенностями воспитанников мебельФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Один из частных детский садов Чебоксар, расположенный на улице Асалмаса, ближайший месяц будет закрыт. При его проверке Роспотребнадзор Чувашии выявил там сразу 7 грубых нарушений.

Так, дети в возрасте от одного до трех лет из двух групп посещали один туалет, который был совмещен с умывальной зоной. Обеденный зал предназначался для кормления воспитанников двух групп. Помимо этого, в учреждении отсутствовали раздевалки.

Также проверка выявила, что кровати, на которых дети спали в тихий час, в остальное время устанавливались друг на друга. Для справки, норма – организация сна с использованием выдвижных или раскладных кроватей.

Ко всему прочему, зоны приготовления пищи не исключали встречные потоки сырья и готовой продукции. А постельное белье стиралось в подсобном помещении, где прием грязного и выдача чистого белья происходили через одну и ту же дверь.

Последним выявленным нарушением стала не промаркированная в соответствии с росто-возрастными особенностями воспитанников мебель.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей