В Чебоксарах закрыли частный детсад из-за туалета
Один из частных детский садов Чебоксар, расположенный на улице Асалмаса, ближайший месяц будет закрыт. При его проверке Роспотребнадзор Чувашии выявил там сразу 7 грубых нарушений.
Так, дети в возрасте от одного до трех лет из двух групп посещали один туалет, который был совмещен с умывальной зоной. Обеденный зал предназначался для кормления воспитанников двух групп. Помимо этого, в учреждении отсутствовали раздевалки.
Также проверка выявила, что кровати, на которых дети спали в тихий час, в остальное время устанавливались друг на друга. Для справки, норма – организация сна с использованием выдвижных или раскладных кроватей.
Ко всему прочему, зоны приготовления пищи не исключали встречные потоки сырья и готовой продукции. А постельное белье стиралось в подсобном помещении, где прием грязного и выдача чистого белья происходили через одну и ту же дверь.
Последним выявленным нарушением стала не промаркированная в соответствии с росто-возрастными особенностями воспитанников мебель.