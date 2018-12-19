30 декабря по улицам Чебоксар пройдет парад сказочных персонажей

19 Дек. 10:51 2018-12-19T10:51:41+03:00

Они начнут свой путь от Национальной библиотеки и дойдут до Красной площади города

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30 декабря в Чебоксарах состоится традиционное "Новогоднее всенашествие". Суть мероприятия будет заключаться в том, что все желающие могут нарядиться в костюмы сказочных персонажей и пройтись в таком виде по городу в организованной колонне.

Свой путь Снегурочки, Деды Морозы, а аткже другие герои сказок и мультфильмов начнут в 12.00 от Национальной библиотеки. Все вместе под торжественную музыку они пройдут вплоть до Красной площади города. Там у участников появится возможность зажечь огни на новогодней елке.

В управлении культуры Чебоксар отмечают, что авторы самых интересных костюмов будут награждены подарками. Регистрация участников начнется в тот же день в 11.00.

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