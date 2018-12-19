2018-12-19T10:30:34+03:00
Происшествия

В Казани начали судить пенсионера на джипе, который насмерть сбил мать с ребенком

69-летний Дамир Гатин только с начала этого года 6 раз попадался на превышении скорости [видео]
Лика ИСАЕВА
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Подсудимый и родственники погибшей матери с ребенком встретились на процессе.Подсудимый и родственники погибшей матери с ребенком встретились на процессе.Фото: Лика ИСАЕВА
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В эту среду в Московском районном суде Казани начался судебный процесс по уголовному делу о смертельном наезде на мать с ребенком. 11 сентября 35-летняя Наталья вместе с 10-летгней дочерью Ульяной на проспекте Ибрагимова переходили дорогу по «зебре», как их на полном ходу сбил многотонный джип «Мицубиси Паджеро».

В Казани водитель иномарки сбил мать и 10-летнюю дочь на "зебре"..соцсети

За рулем иномарки находился 69-летний Дамир Гатин. По факту гибели пешеходов было возбуждено уголовное дело. И главный подозреваемый – пенсионер на джипе, на время следствия был отпущен под подписку о невыезде. О нем известно, что он вдовец и только с начала этого года как водитель уже 6 раз попадался на превышении скорости.

По словам Гатина, он сбил людей не специально, он просто отвлекся в тот момент, когда дорогу по «зебре» переходила мать с ребенком. Если мужчину признают виновным, то ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Отметим, что после этого случая на том самом пешеходном переходе оборудовали вызывной светофор, для пущей безопасности.

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