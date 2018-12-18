В Татарстане врача-терапевта признали виновным в смерти пациента

18 Дек. 18:50 2018-12-18T18:50:18+03:00

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В Елабуге 41-летнего врача-терапевта районной больницы признали виновным в смерти пациента.

5 мая этого года к нему на прием обратился мужчина. У него на руках было направление от местного фельдшера на стационарное лечение с диагнозом «обострение острого пиелонефрита, мочекаменная болезнь».

Вот только врач не согласился с коллегой и без всякого инструментального обследования поставил ему другой диагноз: «остеохондроз поясничного отдела позвоночника». В итоге пациенту было отказано в стационаре, и он был отправлен лечиться домой.

Вот только уже на следующий день мужчину в крайне тяжелом состоянии привезли в реанимацию той же больницы. Операция не помогла, и пациент умер от перитонита.

- Врач при осмотре пациента своевременно не диагностировал патологию органов брюшной полости, что привело к неверной выбранной врачебной тактике и к отсрочке в операции. Свою вину подсудимый полностью признал. Его приговорили к двум годам ограничения свободы, - сообщили в прокуратуре Татарстана.