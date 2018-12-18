В Татарстане стартует программа по капремонту и строительству летних лагерей стоимостью 6-7 миллиардов рублей

18 Дек. 18:34 2018-12-18T18:34:32+03:00

Об этом и не только на съезде совета муниципальных образований республики сообщил глава региона Рустам Минниханов

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В этот вторник на XIII съезде совета муниципальных образований Татарстана президент республики Рустам Минниханов сообщил, что в регионе стартует новая программа по капремонту и строительству детских летних лагерей. По его словам, на это будет направлено 6-7 миллиардов рублей.

Говоря же о детских садах, глава региона отметил, что в 2018-2019 годах в Татарстане должно появится 29 новых дошкольных учреждений для воспитанников в возрасте до 3 лет. А к 2021 году таких детских садов планируется создать на более чем 8 тысяч мест.

Касаясь предварительных итогов уходящего года, Рустам Минниханов отметил, что в республике размер среднемесячной начисленной зарплаты ожидается в размере 34 910 рублей.

Также по словам президента Татарстана, регион сейчас занимает в России 3 место по сельскому хозяйству, 4 место по промышленному производству, 5 место по строительству и вводу жилья, 8 место по обороту розничной торговли.