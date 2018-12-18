2018-12-18T17:16:37+03:00
Общество

Татарстанцев приглашают на массовую зарядку в парках и скверах города

Основное мероприятие состоится в спортивном комплексе «Мирас»
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
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Любителей спорта и активного времяпрепровождения зовут 22 декабря на массовую зарядку. Спортивные мероприятия пройдут в 45 районах Татарстана. Зарядка пройдет в рамках фестиваля «Зеленый фитнес». Десятки тысяч жителей республики и ее столицы одновременно выйдут заниматься спортом в парках и скверах.

Главное мероприятие фестиваля пройдет в Казани в спортивном комплексе «Мирас» с участием известных спортсменов, артистов и блогеров. В частности, среди участников можно будет увидеть заслуженную артистку Татарстана, финалистку шоу «Голос» Эльмиру Калимуллину.

В спорткомплексе будут организованы бесплатные зоны с различными спортивными направлениями, мастер-классами, ярмаркой правильного питания, также будет подготовлена специальная программа для детей. В Казани акция стартует в 13.30.

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