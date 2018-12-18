2018-12-18T16:46:08+03:00
Общество

Депутат республиканского Госсовета возглавила федерацию профсоюзов Татарстана

За Елену Кузьмичеву было отдано наибольшее количество голосов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: proftat.ruФото: proftat.ru
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Стало известно, кто, наконец, займет место руководителя федерации профсоюзов Татарстана. Ранее в этой должности пребывала Татьяна Водопьянова, но она решила отказаться от нее в связи с выходом на пенсию, да коррупционный скандал предсказывал такой уход. В итоге ни поста, ни уголовного дела – его прекратили в связи с деятельным раскаянием Водопьяновой.

В итоге, как говорится, свято место пусто не бывает, по крайне мере надолго. Так, в этот вторник, 18 декабря, стало известно, что на внеочередной конференции федерации профсоюзов Татарстана ее делегаты проголосовали за нового руководителя.

Им, получив поддержку от 101 делегата, стала депутат Госсовета Татарстана, глава профсоюзов Казанского порохового завода Елена Кузьмичева.

Вторая кандидатура Татьяны Васильевой, исполняющей до этого обязанности руководителя татарстанской федерации, получила всего 16 голосов.

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