Космонавты подарят татарстанским школьникам флаг, который побывал на орбите

19 Дек. 08:18 2018-12-19T08:18:04+03:00

Также они пообщаются с ребятами и раздадут автографы

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19 декабря в Азнакаевской средней общеобразовательной школе №1 побывают российские космонавты. В учебном заведении ждут Салимжана Шарипова, Антона Шкаплерова и Олега Артемьева. Гостям покажут школьный музей, так же творческие номера талантливых ребят. Космонавты пообщаются с ребятами, ответят на их вопросыв и раздадут автографы.

В 2017 году руководство Азнакаевского района уже приглашало российских покорителей космоса в гости. Тогда им был передан местный флаг, который отправился на орбиту и теперь возвращается обратно.

В новогоднюю ночь 2018 года Антон Шкаплеров полковник ВВС РФ и российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Юрия Гагарина» поздравил азнакаевцев с праздником из космоса.

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