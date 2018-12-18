В Казани откроется первая городская шахматная школа

18 Дек. 19:39 2018-12-18T19:39:32+03:00

В ней будут обучаться 115 детей

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Спортивная шахматная школа «Первая» откроется 19 декабря в зданий ДЮСШ №1. На время соревнований школа сможет принять до 80 участников.

Один день в школе будет выделен для занятий с шахматистами имеющими ограниченные возможности здоровья. Также планируется выделить время для игры в шахматы и ветеранам.

К слову, на самом открытии первой подобной школы в Казани состоится финал командного турнира по шахматам на кубок мэра города. Соревнования объединили 729 человек, но только 63 спортсмена прошли в финал.

Большой соревновательный зал школы оснащен современным оборудованием: закуплены 3 монитора для онлайн игр с шахматистами из разных регионов страны и зарубежья. Школьные классы оснащены демонстрационными и информационными досками со звуковым оповещением.

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