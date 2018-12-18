2018-12-18T19:39:32+03:00
Общество

В Казани откроется первая городская шахматная школа

В ней будут обучаться 115 детей
Александр ЧЕРНОВ
Поделиться:
Фото: Ptel.kzФото: Ptel.kz
Изменить размер текста:

Спортивная шахматная школа «Первая» откроется 19 декабря в зданий ДЮСШ №1. На время соревнований школа сможет принять до 80 участников.

Один день в школе будет выделен для занятий с шахматистами имеющими ограниченные возможности здоровья. Также планируется выделить время для игры в шахматы и ветеранам.

К слову, на самом открытии первой подобной школы в Казани состоится финал командного турнира по шахматам на кубок мэра города. Соревнования объединили 729 человек, но только 63 спортсмена прошли в финал.

Большой соревновательный зал школы оснащен современным оборудованием: закуплены 3 монитора для онлайн игр с шахматистами из разных регионов страны и зарубежья. Школьные классы оснащены демонстрационными и информационными досками со звуковым оповещением.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За смерть пассажирки поезда, погибшей в Чувашии, ответит проводник
В Татарстане врача-терапевта признали виновным в смерти пациента
В Татарстане стартует программа по капремонту и строительству летних лагерей стоимостью 6-7 миллиардов рублей
19 декабря три района Казани отключат от света
Минтранс России готов выделить от 350 до 500 миллионов рублей на реконструкцию летного поля аэропорта Чебоксар
Татарстанцев приглашают на массовую зарядку в парках и скверах города
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
В Чебоксарах троллейбус насмерть сбил пенсионерку
Депутат республиканского Госсовета возглавила федерацию профсоюзов Татарстана
В Казани прикрытие улицы Баки Урманче продлили до 15 января
"Рубин" отправится на первый зимний сбор уже 4 января
В Казани поймали продавцов осетровой икры
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В Марий Эл лихач выехал на встречку, врезался в грузовик и погиб
Экс-директор бассейна в Чувашии. где утонул ребенок, стал обвиняемым в уголовном деле
Долги по зарплатам в Чувашии достигли более 99 миллионов рублей
В Чувашии в аварии погибла женщина-пассажир, еще трое получили ранения
В Казани под колесами внедорожника погиб мужчина
Президент Татарстана вручил школам республики 57 автобусов
"Зима вошла в свою норму": В Татарстан придут 30-градусные морозы
В Чувашии Светлана Ананьева назначена врио министра экономики республики
В казанском поселке Дербышки обновят озеро Комсомольское
В Татарстане во время пожара спасли 42-летнего мужчину
В Советском районе Казани детсад и гимназию отключат от воды на сутки