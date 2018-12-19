Глава Чувашии взял на работу молодую помощницу

19 Дек. 09:35 2018-12-19T09:35:49+03:00

Михаил Игнатьев считает, что Надежда Белова справится с возложенными на нее обязанностями

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У главы Чувашии Михаила Игнатьева появилась новая помощница. На эту должность утвердили 31-летнюю Надежду Белову. Ее полномочия будут связаны с обеспечением деятельности руководителя республики.

Надежда Белова начинала карьеру на региональном телевидении, еще будучи студенткой. Работала руководителем проектов в сфере коммуникаций в Москве. Вернувшись в Чувашию в 2014 году, работала на государственной службе, а затем возглавила службу маркетинга коммерческой организации.

По мнению Михаила Игнатьева, проблем на новой должности у Беловой возникнуть не должно. По его словам, наличие опыта в различных сферах позволят ей успешно решать поставленные задачи.

Отметим, Надежда Белова получила образование по магистрской программе «Управление проектами и программами» факультета государственного и муниципального управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Кроме того, она окончила Чувашский государственный университет по специальности «журналистика».

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