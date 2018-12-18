2018-12-18T17:04:11+03:00
Общество

Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Золото, серебро и бронзу завоевали сотрудники «Ростелекома» на чемпионате DigitalSkills-2018. Мероприятие проходило в комплексе Kazan Expo. Сборная компании выступила в четырех компетенциях: «Анализ защищенности от внешних угроз», «Сетевое и системное администрирование», «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» и «Машинное обучение и большие данные».

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

DigitalSkills-2018 − второй отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам WorldSkills. В соревнованиях приняли участие 233 конкурсанта из 27 регионов России и 14 зарубежных стран, 246 экспертов оценивали работы. Организаторами мероприятия выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Республика Татарстан и Союз «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

- «Ростелеком» как оператор цифровых сервисов на базе новейших технологий уделяет особое внимание развитию экспертизы в инновационных направлениях. Победа наших сотрудников в профильном чемпионате – подтверждение их высокой квалификации и профессионализма, отметил директор департамента HRM-технологий и аналитики ПАО «Ростелеком» Никита Черкасенко.

В компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» золото завоевали инженер электросвязи Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома» Алексей Луцкин и ведущий инженер электросвязи Ханты-Мансийского филиала Вячеслав Бобов. Они быстрее и качественнее всех отремонтировали оптику: нашли неисправность и сварили фрагменты кабеля. Это не первая победа тандема: специалисты стали лучшими и на WorldSkills Hi-Tech 2018 в Екатеринбурге.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Заявившиеся в компетенции «Анализ защищенности от внешних угроз» участники перевоплотились в «белых» хакеров. Они искали уязвимости на специальных серверах и в определенных программах. Второй результат показал специалист по кибербезопасности «Ростелекома» Алексей Черных.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

- Ущерб компаний от хакерских атак ежегодно исчисляется миллиардами долларов. Киберпреступники похищают персональные данные клиентов, блокируют сайты, парализуют работу информационных систем предприятий и выводят средства с их банковских счетов. Защита от внешних угроз – один из факторов успеха современного бизнеса. На соревновании DigitalSkills мне удалось свести к минимуму вероятность взлома сервера, определив слабые места в его защите - такие задания я выполняю каждый день, − рассказал Алексей Черных.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Бронзу по «Сетевому и системному администрированию» «Ростелекому» принесли ведущий инженер электросвязи Воронежского филиала Артур Тюхов и ведущий инженер электросвязи макрорегионального филиала «Волга» Даниил Каравайцев, оперативно выполнившие пусконаладку телекоммуникационного оборудования и виртуальных информационных систем.

Для участников и гостей чемпионата в Kazan Expo работала презентационная площадка «Ростелекома». Желающие знакомились с деятельностью подразделений компании, занимающихся строительством и эксплуатацией магистральных сетей связи, обменивались опытом и проходили мастер-классы по сварке оптики. Любители онлайн-игр могли посетить игровую зону и протестировать возможности тарифного плана «Игровой».

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

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