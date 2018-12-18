19 декабря три района Казани отключат от света

18 Дек. 18:02 2018-12-18T18:02:13+03:00

Его будут отключать преимущественно днем. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Все из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях

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В эту среду, 19 декабря, с 8.00 до 13.00 от электричества отключат жилые дома Вахитовского района по адресам: улица Волкова, 11, 19, 22, 25, 26, 29, 31, 39. Улица Груздева, 4, улица Чехова, 8/2, 6г.

А с 8.00 до 17.00 без света оставят дома Кировского района по адресам: улица Вагонная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, улица Лаишевская, 3, 4, 5, 7, 7а, 9-20, 22, 24, 24а, 26, улица Летняя, 1-16, 4а, 18-20, 20а, 21-26, 23а, 25а, 28, 30, 32, 34, 36, 38-53, 55, улица Минусинская, 1/2, 2, 15, 15а, 17, 19, 21, улица Новгородская, 18-42, 42а, 43-46, 46а, 46б, 47-49, 51-53, 55, 57, 59, 61, 63, 63/2, 65, 67а, 69, переулок Прибрежный, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

К слову, на этот же период времени обесточат дома и в Московском районе по адресам: улица Тунакова, 50, 52, 52а, 54, улица Волгоградская, 14.

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