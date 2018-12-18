В Казани прикрытие улицы Баки Урманче продлили до 15 января

18 Дек. 16:02 2018-12-18T16:02:05+03:00

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Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе продлевается ограничение на проезд транспорта по улице Баки Урманче.

Так, уже до 15 января для автомобилистов останутся недоступными участки:

- от Оренбургского проезда до дома №6 по улице Баки Урманче;

- от дома №5 по улице Баки Урманче до Оренбургского проезда;

- от дома №6 по улице Баки Урманче до улицы Мидхада Булатова.

Помимо этого, до 30 марта следующего года продлили действие частичного ограничения на проезд транспорта по улице Баки Урманче около строящегося дома №10 по улице Гарифа Ахунова.

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