В Казани прикрытие улицы Баки Урманче продлили до 15 января
Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе продлевается ограничение на проезд транспорта по улице Баки Урманче.
Так, уже до 15 января для автомобилистов останутся недоступными участки:
- от Оренбургского проезда до дома №6 по улице Баки Урманче;
- от дома №5 по улице Баки Урманче до Оренбургского проезда;
- от дома №6 по улице Баки Урманче до улицы Мидхада Булатова.
Помимо этого, до 30 марта следующего года продлили действие частичного ограничения на проезд транспорта по улице Баки Урманче около строящегося дома №10 по улице Гарифа Ахунова.
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