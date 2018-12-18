2018-12-18T15:44:44+03:00
Спорт

"Рубин" отправится на первый зимний сбор уже 4 января

Всего казанский клуб проведет три тренировочных выезда в межсезонье
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Казанский "Рубин" постепенно начал определяться с датами и местом проведения зимних сборов. Так, клуб из Татарстана запланировал три тренировочных выезда. При этом, все они пройдут в одном городе - турецком Белеке.

- Первый сбор пройдет с 4 по 17 января, второй с 22 января по 2 февраля, третий с 7 по 21 февраля, - сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Сколько товарищеских матчей запланировал "Рубин" - пока не ясно. Соперники по спаррингам также не известны.

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